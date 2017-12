Paura a Prati: un albero cade e sfiora un bus

Crolla un altro albero a Prati e anche questa volta poteva essere una tragedia. L'albero è infatti caduto a terra in via Marcantonio Colonna, quartiere Prati, dopo essersi sradicato forse a causa delle forti raffiche di vento mentre stava passando un autobus che è stato, per fortuna, soltanto sfiorato.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità del quartiere, con la strada che è stata bloccata dai vigili per permettere le operazioni di intervento.

Non è certo il primo caso nella Capitale ma soltanto l'ennesimo di una serie di episodi l'ultimo dei quali, proprio a Prati, è stato responsabile del ferimento dell'autista di un taxi che aveva a bordo tre persone quando poco più di un mese fa un altro grande albero precipitò a poca distanza da lui.