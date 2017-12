Multe di Portonaccio, denunciato il Comune di Roma

“Ho presentato oggi una denuncia penale nei confronti dell’amministrazione comunale per truffa aggravata contro ignoti e, contestualmente, un esposto alla Corte dei Conti per la vicenda della corsia preferenziale di via di Portonaccio attivata il 2 maggio scorso”. Ad annunciarlo il capogruppo capitolino di FdI, Fabrizio Ghera. Parliamo della questione delle multe di Portonaccio, vicenda che si protrae da mesi e che vede protagonisti numerosissimi cittadini romani su cui sono piovute, per l’appunto, decine di migliaia di multe per esser passati con la loro auto sulla corsia preferenziale scarsamente segnalata. “Per noi – ha spiegato Ghera - sussistono gli estremi per i due esposti presentati, perché ora tutti i cittadini romani, anche quelli che non hanno ricevuto le multe, dovranno pagare con le loro tasse i costi derivanti dall’impegno del giudice di pace che sta lavorando i ricorsi presentati. Nonché il costo per risarcire i legali di parte e le cause che stanno vedendo, già in qualche caso, soccombere il Comune di Roma”.