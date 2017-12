Non c’è pace per i residenti del XI Municipio. Ieri notte infatti è avvenuto l’ennesimo caso di furto, all’interno di un appartamento, nel quartiere di Villa Bonelli.

Una volta rientrati a casa, una famiglia residente nella zona, oltre l’amara sorpresa di vedersela svaligiata, ha trovato anche le finestre e l’inferriate del balcone completamente divelte.

Molteplici le denunce fatte dai residenti tra scippi, furti a macchine e appartamenti che, in questa zona sono ormai all’ordine del giorno, grazie anche all’insufficiente illuminazione.

Per ovviare a questa mancanza totale di sicurezza, i cittadini, stanno pensando di unirsi con altri condomini per assumere una guardia notturna in grado di vigilare sul quartiere e in caso di furti, allertare immediatamente le forze dell’ordine che, nonostante il loro costante impegno quotidiano, nulla possono contro questo fenomeno sempre più in crescita.

"Questa soluzione tuttavia rappresenterebbe una sconfitta politica di tutte le forze di maggioranza e di opposizione, poiché costringere i cittadini che già pagano le tasse a doversi pagare anche una vigilanza privata sarebbe una ammissione di inadeguatezza generale". Cosi in una nota Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI che aggiunge: "Invierò quest’oggi una nota alle forze dell’ordine per richiedere maggiore costanza nella vigilanza di tutto il quartiere, al fine di tutelare maggiormente la sicurezza e la percezione della stessa dei cittadini, ci auguriamo che anche l’ex poliziotto e oggi presidente del Municipi Torelli richieda maggiore sforzo alle autorità competenti nelle giuste sedi", conclude il consigliere.