Previsioni confermate, ai Castelli Romani è arrivata la neve. La grande ondata di freddo, che ha colpito tutta Italia, ha portato i primi fiocchi nell'hinterland della Capitale, precisamente nella cittadina di Rocca di Papa dove la zona dei Campi di Annibale per qualche ora è stata imbiancata come documentato dalle foto pubblicate sul profilo Facebook "Meteo Stagione Invernale Castelli Romani 3". E domani potrebbe nevicare ancora e, altri fiocchi potrebbero scendere anche su Rocca Priora. L'allerta gelo e neve per i Castelli era stata lanciata nei giorni scorsi.