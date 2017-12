L'albero "Spelacchio" e luminarie a intermittenza, ecco il triste Natale di Roma

Triste, povero e un po' spelacchiato. Così appare l'albero di Natale che svetta - è un eufemismo - a piazza Venezia. Tanto che sui social il cedro della Val di Fiemme di 21 metri addobbato nel cuore di Roma è stato subito ribattezzato "Spelacchio" per l'ironia, mista a delusione, degli utenti del web. Un Natale sotto tono che non risparmia neanche le luminarie installate per le vie del centro. Come a via del Corso, dove le scia luminosa va a intermittenza tra "buchi" e interruzioni.