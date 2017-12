Piazza di Spagna, i fiori dei vigili del fuoco alla Madonna

Migliaia di persone, romani e non, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria per tutto il giorno hanno portato il proprio omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna a Roma.

I primi, come da tradizione, sono stati i vigili del fuoco che, in onore dei loro 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento, alle 7.30 del mattino sono saliti fin sulla sommità della statua per deporre una ghirlanda di fiori.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno deposto anche i fiori dei vigili notturni-Metronotte e dei devoti presenti, mentre intorno alle 8.30 è giunta la processione della statua che da Santa Caterina da Siena in via Urbana ha portato l’omaggio della Fraternità sacerdotale di San Pio X.

Dalle 9 in poi si sono svolte altre processioni, tra cui da quella della comunità parrocchiale di Sant’Andrea delle Fratte e del corpo della Gendarmeria Vaticana con la banda musicale che ha eseguito un inno alla Madonna.

Ancora, nella mattinata, hanno portato il loro omaggio anche i lavoratori delle aziende romane più importanti, comprese le aziende comunali e municipalizzate: il corpo della Polizia di Roma Capitale, Atac, Cotral, Acea, Centrale del Latte, l’Istituto poligrafico e Zecca di Stato, Fiat, Ferrovie dello Stato, il Ministero dei Trasporti, le Acli provinciali di Roma, l’Inps e l’Associazione nazionale lavoratori del mare.

A mezzogiorno c’è stato l’omaggio dell’ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede e di gruppi spagnoli, prima della chiusura della mattinata con i rappresentanti del Rinnovamento nello Spirito guidati dal presidente Salvatore Martinez. L’evento conclusivo della giornata è programmato, come da tradizione, alle 16, con l’arrivo di Papa Francesco che sarà accolto dall’arcivescovo vicario Angelo De Donatis e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Intanto i fedeli che continuano ad accorrere in piazza Mignanelli sono riuniti in preghiera.