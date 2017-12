Danneggiata statua di piazza del Popolo a Roma

Questo pomeriggio, verso le 15, un cittadino ha segnalato ad una pattuglia di Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile il distacco di una porzione di una statua posta sul muretto in via Gabriele d'Annunzio che affaccia su piazza del Popolo. I militari hanno raccolto il pezzo di statua e lo hanno consegnato agli organi competenti per il successivo ripristino. I Carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato il distacco del pezzo, in particolare per verificare se si é trattato o meno di un atto vandalico.