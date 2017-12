Adotta una palla di Natale per Fido, ad Artena festività anche a quattro zampe

"Adotta una palla di Natale per Fido" è solo una delle iniziative promosse dal Comune di Artena, Città Presepe, in occasione delle festività natalizie. Un programma ricco ed intenso che per il quarto anno torna a colorare i vicoli e le piazze addobbate con chilometri di luminare artistiche, decorazioni artigianali e incantevoli sculture.

Ad inaugurare la magica atmosfera l'8 dicembre, alle ore 16.30, saranno alcuni volti dello spettacolo, amici degli animali, l'attore Gigi Miseferi, Valeria Altobelli, da "Tale e Quale Show", il cantante Manuel Aspidi, Roberta di Re, Miss Roma 2017, che per primi porranno il loro nome sulle palline da appendere al gigantesco abete sulla piazza principale della località alle porte di Roma. Durante il mese di celebrazioni, fino al 7 gennaio, ognuno potrà scegliere la propria sfera preferita "adottarla" e contribuire così, con una piccola donazione, al sostegno di cani e gatti ospiti del canile di Artena "Gli amici degli animali", che sono comunque in cerca di una famiglia che possa garantirgli calore ed affetto.

Tra scorci suggestivi e panorami rurali uno storico trenino condurrà i visitatori a spasso per il centro storico e tra una sosta e l'altra, si potranno degustare prodotti tipici nelle cantine aperte per l'occasione e visitare mercatini natalizi con manufatti artigianali e prelibatezze di ogni genere con tanto di show coking e raccolta fondi per Telethon. Caratteristica principale di questo antico borgo sono i suoi Muli, animali dolcissimi, ancora utilizzati e coccolati dagli abitanti come si faceva una volta, che sarà possibile vedere in giro per il paese come se il tempo si fosse fermato. Questo fine settimana sono previste: per sabato 9 a partire dalle 16 una “passeggiata” tra comparse in abito storico nei vicoli del centro storico a cura dell'Ente Palio Terra di Montefortino (l'apertura delle cantine e dei presepi è dalle 16 alle 20); per domenica 10 dicembre cantine e presepi aperti per vivere la magia delle feste nel centro storico non carrabile più grande d’Europa.