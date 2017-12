Natale tempo di magie. Ci sono quelle dei piccoli gesti e quelle a teatro da vedere in famiglia. In occasione della trentunesima edizione del Trofeo Arsenio, l’ambito riconoscimento assegnato ai maghi dilettanti che si svolgerà al Teatrò Viganò (Piazza A. Fradeletto) dall’8 al 10 dicembre e dedicato alla memoria di Vittorio Arsenio, uno dei grandi maghi romani del dopoguerra, sarà possibile percorrere entrambe le possibilità. Nella giornata dell’8 dicembre all’ingresso del Policlinico Tor Vergata, e nelle corsie del reparto di ematologia degenze, si daranno appuntamento un gruppo di maghi professionisti e i Clown Dottori dell’Associazione “Sorrisiamo” per insegnare ai pazienti, adulti e bambini, piccoli trucchi ed illusioni ma, soprattutto, trasmettere il valore del sorriso e di quei piccoli gesti quotidiani che sono il potere speciale di ognuno e rappresentano un potente prodigio e che si concretizza in una "Magia in sospeso".

Ma il Trofeo Arsenio prevede tante iniziative, tra convegni ed incontri con i maghi più famosi, anche una giornata porte aperte al Club Magico Italiano sezione Lazio, in via Santa Maria della Speranza 40 (Nuovo Salario), per dare la possibilità a bambini e ragazzi di vivere un esperienza fantastica con alcuni tra i più noti maestri nazionali ed internazionali, tra i quali Silvan, Tony Binarelli, Walter Rolfo, Dani Da Ortiz, Magico Alivernini, Gianni Loria, e magari aiutarli a realizzare il sogno di diventare veri maghi come il grande Silvan, tra i pionieri dell’illusionismo, che con il suo Sim Sala Bim ha incantato le platee di tutto il mondo e che sarà protagonista, sempre al Teatro Viganò, il 9 dicembre alle ore 21 per uno strabiliante one man show.