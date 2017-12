Musica, arte e tanto divertimento. Giovedi 14 dicembre, #AbsolutNights, il tour che porta artisti italiani e internazionali di musica elettronica in location icona nelle principali città italiane, fa tappa a Roma presso il Lanificio 159. Dalle 22.30. Absolut vodka e Club To Club costellano la notte di frequenze sonore e vibrazioni luminose di Amnesia Scanner, duo finlandese di casa a Berlino, e LSWHR Soundsystem, sperimentale progetto audiovisivo.

Un’onda energetica al grido "Create a Better Tomorrow Tonight", uno stimolo e nello stesso tempo una promessa che percorre tutte le #AbsolutNights e che ha ispirato la partnership con Forgotten project, il progetto che valorizza architetture “dimenticate” nel cuore di Roma con interventi di arte urbana di talenti internazionali: l’arte cambia non solo il modo di percepire ma modifica la realtà stessa. L’edizione 2018 di Forgotten in programma da febbraio a maggio, coinvolge quattro affermati artisti britannici della generazione post-Banksy. Quattro edifici in disuso, “pezzi dimenticati della città”, rinnovano la propria funzione sociale e ritornano protagonisti per diventare spazi aperti alla città.

All’interno del Lanificio tutti sono invitati a scoprire l’Absolut Secret Room e le sue installazioni nonché cocktail d’autore il cui ricavato andrà in parte a finanziare un intervento firmato Forgotten.