Tir in fiamme sul Raccordo Anulare

Un Tir è andato in fiamme sul Grande Raccordo Anulare, creando seri problemi al traffico lungo un tratto dell'anello di asfalto che circonda la Capitale. L'incendio si è sviluppato tra lo svincolo della via Casilina e quello di via Ardeatina, in direzione interna, ed è in quel segmento di Gra che si sono registrate lunghe code di veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.