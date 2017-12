Protesta dei genitori, questa mattina, alla scuola capitolina dell’infanzia "Buenos Aires" in via Renato Fucini, in zona Talenti a Roma. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Da una prima ricostruzione, motivo della protesta è la mancata accensione dei riscaldamenti questa mattina e le aule troppo fredde per i bambini. "Quando i genitori hanno portato i bambini a scuola, l’hanno trovata chiusa causa sciopero della società Multiservizi. Peccato però che i genitori riferiscono di non aver ricevuto nessun avviso! Non una comunicazione né un volantino appeso in bacheca. A quel punto i genitori, privi di qualsiasi spiegazione per l’accaduto, con i bambini infreddoliti all’aperto, hanno aperto le porte e sono entrati comunque all’interno dell’edificio scolastico, di fatto occupandolo. Sono state avvertite le Forze dell’Ordine e si è in attesa che qualcuno riferisca le responsabilità di quanto non comunicato ai genitori". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Giordana Petrella consigliere nel Municipio III