Lo Stadio della Roma si farà

Alle 19.35 arriva l'annuncio. Il progetto definitivo dello Stadio della Roma di Tor di Valle è approvato. La Conferenza dei Servizi, riunita in Regione, dopo una due giorni di discussioni e confronti, ha finalmente messo la parola fine a questa querelle che ha visto passare due Sindaci, Marino e la Raggi, con l’intermezzo del commissario Tronca; e tre assessori all'Urbanistica, Giovanni Caudo, Paolo Berdini e Luca Montuori.

Da domani, inizierà l'iter per predisporre i testi della Variante e della Convenzione urbanistica da far approvare in Consiglio comunale. Poi, in parallelo, scavi archeologici e bonifica delle aree da una parte, e redazione dei progetti esecutivi dall’altra. Gare europee e, finalmente, si potrà iniziare a costruire.