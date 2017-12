Arrestato Guerino Casamonica. Era ricercato da giugno

Con un blitz i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, hanno arrestato Guerino Casamonica, 37 anni, ricercato dal 27 giugno 2017, mentre si stava recando a messa nella chiesa di Capena in compagnia di moglie e figli. A giugno scorso la procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ha emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione, dovendo scontare una condanna per più di 11 anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali. Dopo l'emissione della condanna era sparito e aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi dalla sua abitazione di Frascati.