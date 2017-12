Approvato lo Stadio della Roma, anzi ancora no. La gaffe della Raggi diventa virale

È ancora in corso l'ultima seduta della Conferenza dei Servizi in Regione per l'approvazione definitiva dello Stadio della Roma ma la Raggi ha fretta di annunciare il lieto fine della lunghissima querelle burocratica. Così sul profilo Twitter ufficiale del sindaco compare all'improvviso il tweet dai toni trionfalistici: "Uno stadio fatto bene grande risultato per la città". Ma in realtà la riunione negli uffici sulla Colombo non è ancora finita così lo staff del primo cittadino è costretto a rimuovere dopo pochi istanti il tweet. Ma la Rete si sa non perdona: così la rimozione seppure immediata non è stata sufficiente a impedire che la gaffe della sindaca diventasse virale.