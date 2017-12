Al Bambino Gesù una nuova casa accoglienza per le famiglie

Uno spazio pieno di amore a due passi dall’Ospedale Bambino Gesù. Una casa per ospitare le famiglie più disagiate, quelle che risiedono lontano dalla Capitale, costrette a ricoverare i propri piccoli malati di leucemie. Era un desiderio del piccolo Edo. L’Associazione Edoardo Marcangeli Onlus presenterà la struttura d’accoglienza, “A casa di Edo” domani alle 18.30 al Palazzo della Cancelleria, sala del Vasari. Saranno presenti la dottoressa Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, la dottoressa Roberta Caruso, dirigente medico del reparto di oncologia dello stesso ospedale e il Prof. Ruggero De Maria, Presidente di Alleanza contro il Cancro e professore ordinario di patologia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Modera Tony Saccucci, regista e scrittore.

Una superfice di 150 mq, un appartamento completamente ristrutturato, capace di ospitare almeno tre famiglie, composto da tre stanze chiamate cielo, terra e mare, con bagno personale, cucina in comune, due balconi, una lavanderia e una cantina. A soli cinque minuti a piedi dall’ospedale. “Il progetto è il risultato del lavoro di raccolta fondi degli ultimi due anni - spiega Adelfo Marcangeli, presidente dell’Associazione - ma l’impegno continua, abbiamo bisogno di fondi per poterla sostenere”.

La presentazione di “A casa di Edo” è anche un’occasione per discutere del problema della ricezione nella città delle famiglie più in difficoltà provenienti da diverse parti d’Italia. A raccontare le innumerevoli difficoltà quotidiane che si aggiungono al dolore per la malattia del proprio caro sarà presente una famiglia residente a Catania. L’appuntamento si chiuderà con un aperitivo insieme ad alcuni rappresentanti dello spettacolo da sempre sensibili a progetti con scopi benefici e sociali. Ci sarà anche uno spazio d’intrattenimento con la direzione artistica di Roberto Colavalle e Cinzia Cipriani. Tra i numerosi ospiti che canteranno e balleranno anche Marco Boni, il neovincitore di Prodigi, e il tenore Antonello Bille.