Pigneto, investito dal tram esce da sotto i binari come nuovo

Pedone investito dal tram trova la forza di rialzarsi da sotto i binari. Incidente choc ieri mattina verso mezzogiorno ma per fortuna le conseguenze sono state meno drammatiche del previsto. Un uomo è stato investito da un tram in transito su via Prenestina, a Roma, poco prima delle 12. Portato in codice giallo all’ospedale Vannini, dove è ricoverato per un trauma al torace, non è grave. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il personale sanitario del 118.