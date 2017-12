Oltre 60.000 euro per evitare botte e soprusi quotidiani. Un romano, disoccupato di 35 anni, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia a danno dei due genitori.

Un figlio usuraio. E’ questa la terribile situazione che si ritrovavano a vivere il padre e la madre dell’aguzzino, ormai completamente assoggettati dalle continue minacce dell’uomo. Ieri sera, ancora una volta, il figlio violento si è presentato a casa dei genitori, residenti sulla circonvallazione Ostiense, ma per non subire l’ennesimo ricatto, questa volta i due non gli hanno aperto e anzi, hanno subito allertato i Carabinieri.

Calci e pugni, contro la porta. Le forze dell’ordine quando l’hanno bloccato e arrestato, al loro arrivo l’hanno trovato esattamente così, incapace di trattenere la sua rabbia e ira. Dopo aver ascoltato il padre e la madre dell’uomo, con la loro interminabile serie di maltrattamenti fisici e psicologici, subiti per mesi e mesi, l’aguzzino è stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria, liberando da un vero incubo i due poveri genitori.