Roma, a piazza Vimercati gli ambulanti si prendono a martellate

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio e del reparto volante sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in piazza Vimercati per una lite fra venditori ambulanti. Nello specifico, S.M. 32enne di origini casertane, dopo aver litigato per futili motivi con un altro commerciante, lo ha colpito con un martello, procurando alla vittima una frattura della clavicola. L’uomo, fermato dai poliziotti è stato tratto in arresto per lesioni e danneggiamento aggravato.