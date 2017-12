Arresti a Ostia in nuovo blitz dei carabinieri. Trovate armi e droga

Due persone sono state arrestate oggi dai Carabinieri durante i controlli che si sono svolti a Ostia. Secondo quanto si apprende, in un caso, durante la perquisizione nelle case di 5 persone note alle forze dell’ordine, sono state trovate occultate due pistole a tamburo, 7mila euro in contanti, droga e il materiale per il suo confezionamento. Un secondo uomo è stato arrestato per spaccio in flagranza. Nel corso dei controlli che oggi dalla zona di Ostia ponente si sono spinti fino all’area più centrale del pontile, sono state perquisite 7 persone e 5 automobili. Controllate oltre 100 persone, 20 delle quali con precedenti penali.