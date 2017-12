A piazza Navona slitta la festa natalizia

Slitta l'inizio della Festa della Befana. Dopo tre anni di assenza, un bando novennale che ha decretato l'egemonia Tredicine su piazza Navona, quello che doveva essere il “grande ritorno” del mercatino tra i più famosi al mondo si è scontrato contro il muro della sicurezza imposto dalla circolare Minniti. E la giunta Cinque Stelle non è riuscita ancora a comunicare agli operatori quanto costerà questo piano, chi e in quale proporzione saranno suddivise le spese.

Sì perché dopo un primo momento in cui era certo che i costi per la vigilanza privata sarebbero stati assorbiti in toto dagli operatori e del resto questo è scritto nero su bianco sul bando, gli stessi hanno alzato i toni e minacciato di non ritirare il titolo, che infatti giace ancora presso il Dipartimento commercio. La conseguenza è stata un rapido dietrofront del Campidoglio disposto, almeno secondo le ultimi indiscrezioni, a trovare fondi per ripartire almeno in parti uguali le spese.

C'è un problema però, come evitare a questo punto i ricorsi che si prevedono a cascata di fronte ad una evidente irregolarità del bando? Da almeno quattro giorni si susseguono riunioni serrate nelle stanze di palazzo Senatorio senza, tuttavia, aver trovato ancora una soluzione. Riunioni alle quali il grande assente è sempre stato l'assessore capitolino al commercio, Adriano Meloni, in evidente contrasto, ma questo già si sapeva, con il presidente della commissione capitolina al commercio Andrea Coia. Per evitare che la festa salti anche quest'anno tra le ipotesi messe in campo in queste ore quella di un evento a latere della festa della Befana da far svolgere sulla stessa piazza in modo da poter concentrare lì il piano sicurezza le cui spese in questo caso, trattandosi di “evento minore”, sarebbero più basse e quindi assorbibili interamente dall'Amministrazione. Reggerà? La risposta tra poche ore durante l'ennesimo incontro con gli operatori che si svolgerà presso la Commissione Commercio.