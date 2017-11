Roma, incendio al Fatebenefratelli. Pazienti evacuati per colpa del fumo

Un incendio improvviso è avvenuto oggi pomeriggio al Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina. La causa, un mozzicone di sigaretta gettato nel cestino della carta all’interno di un bagno situato al pianterreno dell’edificio, in un’area riservata ai dipendenti. Le fiamme sono poi divampate fino ad un vicino armadietto, generando un’alta fumata nera che ha fatto scattare immediatamente l’allarme antincendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno evacuato immediatamente i pazienti in transito, molti dei quali, sono stati presi dal panico a causa dei messaggi provenienti dagli altoparlanti e dell’acqua che gli ricadeva addosso, proveniente dal sistema di spegnimento automatico. Nessuno dei presenti è rimasto comunque ferito e/o intossicato.

I degenti, come previsto dalle normali procedure, sono stati trasferiti in un’altra area. L’intervento da parte dei vigili del fuoco è terminato intorno alle ore 18. Al momento le cause dell’incendio sono ancora da accertare.