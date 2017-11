Un uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I dopo un incidente stradale avvenuto in via Maresciallo Pilsudski, incrocio via Guidobaldo del Monte.

Gli agenti della polizia locale del II gruppo Parioli, stanno indagando per trovare conferme su quanto riferito da alcuni testimoni, secondo i quali, a causare l'incidente al ciclomotore su cui viaggiava la vittima, sarebbe stata una Smart il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sono al vaglio le immagini registrate dalle telecamere.