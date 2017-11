Ammontano a poco meno di 10.000 euro i danni quantificati a ''Scientopolis'', mostra edutainment dedicata agli esperimenti sulla scienza, dove domenica scorsa sono state vandalizzate 7 postazioni interattive su 50 presenti da una dozzina di minori dell'Infernetto. Per scongiurare ulteriori danneggiamenti il produttore londinese World Touring Exhibitions ha chiesto il ritiro immediato da Roma dell'evento espositivo.

Oggi la mostra allestita al Guido Reni District, in via Guido Reni 7, ha aperto regolarmente i battenti ai visitatori con alcune postazioni ancora transennate, ma è iniziata una trattativa serrata fra la società inglese produttrice e le società promoter locali, Venice Exhibition srl e Time4Fun srl, che chiedono invece di protrarre la permanenza almeno fino all'Epifania. "La produzione londinese teme ulteriori danni e vuole ritirare da Roma la mostra interattiva Scientopolis, ma anche la vicina mostra Brikmania, prodotta dalla stessa società, quest'ultima per il danno da oltre mille euro subito a metà ottobre dalla riproduzione del Titanic in mattoncini Lego", spiegano gli organizzatori dal Guido Reni District. In quell'occasione due ragazzini lontano dagli occhi dei genitori erano saliti sul modello in scala del Titanic - lungo sette metri e realizzato con i mattoncini Lego - la nave non ha retto al peso molti pezzi erano andati distrutti.

"Come allestitori e promoter invece faremo di tutto per riuscire a garantire la possibilità di visita delle mostre al pubblico laziale almeno fino al termine delle festività natalizie - continuano gli organizzatori - La società produttrice non vuole rischiare di precludersi la continuazione del tour della mostra Scientopolis che dopo Roma ha già firmato per venire allestita in una famosa città tedesca. La riproduzione lunga 7 metri della famosa nave affondata, alla chiusura di Brikmania, volerà invece in Cina dove è stata promessa come attrazione alla cerimonia di varo di una delle due repliche esatte del transatlantico in scala 1:1 nel 2018".

Intanto per le postazioni ancora transennate lo staff tecnico sta tentando un ripristino a tempi da record ed gli organizzatori stanno avviando le pratiche assicurative. "Stiamo valutando con i nostri legali le strade da percorrere", aggiungono "i genitori di alcuni dei protagonisti degli atti vandalici ci hanno fatto sapere che non sono disposti a pagare eccependo che secondo loro le attrazioni erano già danneggiate".