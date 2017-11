Ostia, blitz delle forze dell'ordine sul litorale

Controlli straordinari interforze sono in corso a Ostia a seguito degli episodi di violenza e criminalità avvenuti nei giorni scorsi. Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza sono al lavoro da questa mattina anche con perquisizioni in palazzi di varie strade del X Municipio. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla ricerca anche di armi e droga.

Nel corso dei controlli interforze che da questa mattina si stanno svolgendo nell’area di Ostia ponente sono già state fermate e arrestate alcune persone. Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine durante le perquisizioni avrebbero trovato al momento droga e riproduzioni di pistole. I controlli congiunti proseguiranno, a quanto si apprende, ad oltranza anche nei prossimi giorni.

Polizia e carabinieri sono andati anche davanti a casa di Roberto Spada. Il via vai di agenti dall’interno del palazzo è proseguito mentre decine di agenti hanno presidiato via Guido Vincon dove viveva prima dell’arresto l’esponente della famiglia Spada. Alle due entrate e lungo la strada camionette delle forze dell’ordine, mentre un elicottero ha sorvolato l’area. Al piano terra dello stabile, dove è visibile una veranda, è affisso un cartello di sequestro per abusi edilizi: custode giudiziario è Rosaria Spada.