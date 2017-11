Ostia, bidello con hashish e crack arrestato davanti alla scuola

Bidello con hashish e crack arrestato davanti alla scuola dove lavora a Osita. I Carabinieri della Compagnia di Ostia, a seguito dell’incremento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 54 anni del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine e impiegato quale bidello in una scuola del litorale romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sorpreso dai militari fuori dall’istituto dove lavorava, è stato trovato in possesso di hashish e crack - di cui una parte già confezionata in 12 sigarette artigianali - e di 140 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento della sua attività illecita. Rimane alta la vigilanza dei Carabinieri sugli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nei pressi delle quali, recentemente, sono stati intensificati, in particolar modo, i servizi antidroga. È di pochi giorni fa, infatti, l’arresto degli autori di un furto di materiale informatico messo a segno in un istituto scolastico della zona, con il conseguente recupero dell’ingente refurtiva che è stata nuovamente messa a disposizione degli studenti della scuola depredata.