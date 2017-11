Ostia, Gabrielli risponde alla Raggi. "L'esercito non è la risposta"

Sulla situazione della criminalità ad Ostia "il ministro dell’Interno ha detto parole chiare e inequivocabili: nei prossimi giorni alle parole seguiranno i fatti". Lo ha detto il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, a margine della presentazione del calendario 2018, svoltosi a Villa Blanc a Roma alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minniti. "I territori - ha osservato Gabrielli - devono essere presieduti dalle forze di polizia. L’esercito nel nostro Paese svolge una funzione importante per la sicurezza e lo ringraziamo, ma credo che questa sia una materia di forze di polizia: carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. L’esercito non è una risposta, la risposta la devono dare le forze di polizia". "Anche a Ostia - ha aggiunto il capo della polizia - il Paese farà sentire che non ci sono zone franche".