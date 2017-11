Rapina il cellulare al turista e picchia il passante che voleva bloccarlo

Stava tranquillamente camminando mentre parlava al cellulare quando è stato aggredito. Un gesto improvviso e poi la fuga del rapinatore. A un turista, infatti, è stato strappato letteralmente dalle mani il telefono da un senza fissa dimora. Un passante ha notato la scena e ha tentato di fermarlo. Niente da fare, è stato preso a pugni. Ma la fuga del clochard è durata decisamente poco. Due carabinieri liberi dal servizio, uno del Nucleo Investigativo e l’altro del Reparto carabinieri Presidenza della Repubblica, hanno infatti bloccato un 22enne della Guinea e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti reati, dopo averlo notato rapinare il telefono al turista. In via Cavour, il giovane si è avvicinato alle spalle di un uomo di 55 anni, impegnato in una conversazione telefonica mentre passeggiava. Lo ha spintonato e gli ha strappato lo smartphone dalle mani. I due militari hanno visto tutta la scena e sono immediatamente intervenuti bloccando il rapinatore. Oltre a recuperare lo smartphone appena rubato, poi riconsegnato alla vittima, i carabinieri hanno rinvenuto un altro telefono cellulare, di cui l’arrestato non ha saputo fornire la provenienza. Il 22enne è stato portato in carcere a Regina Coeli.