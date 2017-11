La ministra Fedeli sul caso Virgilio: "Voglio andare fino in fondo. Incontrerò gli studenti"

“Una situazione troppo seria e grave che da qualche anno è "attenzionata" dai carabinieri, dalla Digos e anche dalla magistratura. Ci sono indagini e processi in corso”. E’ quanto scrive, in un messaggio inviato alla trasmissione “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, la preside del Virgilio, Carla Alfano, al centro delle polemiche di questi giorni. “Ho parlato delle vicende del Virgilio anche negli anni scorsi a chi di dovere nelle sedi competenti”, continua la dirigente. “E’ mio dovere di preside continuare a lavorare per il bene della scuola senza cedere a pressioni e meno che mai a richieste di ritrattazioni da parte di certi studenti e certi genitori”. E, in collegamento dalla Leopolda, la ministra Valeria Fedeli ha chiosato sulla questione: “Voglio andare fino in fondo perché ci sono cose che non mi tornano. Per questo sto aspettando il rapporto del Direttore regionale e, nel giro di una settimana, voglio completare i miei incontri con studenti, docenti e famiglie, per capire come stanno le cose. Poi sono pronta a confrontarmi con gli studenti in assemblea”. Rispondendo ad una domanda di un allievo del Collettivo studentesco del liceo romano, la titolare dell’Istruzione ha poi ribadito come “l’edilizia scolastica sia un punto centrale” nell’agenda del ministero.