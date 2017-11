Venditti con Baldi al Muro delle Bambole

Anche Antonello Venditti in campo per combattere la violenza sulle donne. Il popolare cantautore romano ha partecipato oggi alla manifestazione che si è svolta in mattinata davanti al «Muro delle Bambole» in via degli Acquasparta, l’opera realizzata come denuncia per il femminicidio. Alla manifestazione ha partecipato anche Michele Baldi, capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti. «Il Bic Lazio ha presentato progetti su empowerment femminile da realizzare a breve e che serviranno per accrescere autostima delle donne ed essere sempre meno succubi degli uomini», ha spiegato Baldi. «Inoltre sono state realizzate delle bambole dai nove FabLab della Regione Lazio e posizionate sul muro. Inoltre l’artista MauPal ha realizzato un’opera che andrà all’asta e il ricavato andrà alla casa della mamma di Roma». Il testimonial della giornata, Venditti, ha raccontato la storia del movimento femminista nelle sue canzoni, in particolare in Claudia, Sara, Maddalena Marta. «Per me è una soddisfazione - ha detto Baldi - vedere che il Muro delle Bambole diventa ogni giorno di più monumento contro la violenza delle donne e, mentre domani tutte le altre iniziative finiranno e lasceranno poche tracce, il Muro delle Bambole continuerà ad esistere».