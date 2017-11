Ostia, sparatoria nella notte. Due gambizzati all'uscita dalla pizzeria

Sono arrivati a bordo di uno scooter e hanno sparato almeno quattro colpi di arma da fuoco colpendo alle gambe due persone appena uscite dalla pizzeria "Giro Pizza", in via delle Canarie. E' accaduto stasera a Ostia tra le 21.30 e le 22. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato del Lido e le gazzelle dei carabinieri. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Grassi e versano in gravi condizioni.