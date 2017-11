Auto travolge due pedoni sulla Laurentina: un morto

Grave incidente stradale questa mattina sulla Laurentina, a Roma. Due pedoni, un uomo e una donna, sono stati investiti verso le 9.15 da un'auto, una Renault Scenic guidata da un uomo di 59 anni. La donna, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo mentre l'uomo, 66 anni, è morto dopo essere stato trasportato in condizioni gravissime al Sant'Eugenio. Sul posto la polizia locale del IX Gruppo Eur. Al momento sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. L'uomo che era alla guida, come da prassi, sarà sottoposto ai test di droga e alcol.