Tenta di investire la ex e la minaccia con una pistola. Un romano di 57 anni è stato arrestato dopo la fuga. I fatti sono avvenuti a Tivoli nella notte tra il 13 ed il 14 novembre scorsi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno sottoposto a fermo l'uomo per tentato omicidio, atti persecutori, estorsione e porto abusivo di arma, tentati e consumati nei confronti dell'ex fidanzata di nazionalità albanese.

La donna, che denunciava pregresse violenze e minacce, aveva cessato la relazione sentimentale con il compagno che evidentemente però non accettava la separazione. L'escalation di violenza è terminata nei pressi del luogo di lavoro della vittima, ove la sera del 13 novembre, lo stalker ha aggredito con una pistola semiautomatica la sua ex fidanzata, dopo aver tentato di investirla con un'autovettura. I Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche dell'uomo che nel frattempo si era dileguato; successivamente è stato rintracciato nel centro di Velletri e sottoposto alla misura del "fermo di indiziato di delitto". L'uomo è stato trasferito al carcere di Rebibbia. Lo scorso 16 novembre il gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo stabilendo per l'imputato la misura della custodia cautelare in carcere.