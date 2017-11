Polveri sottili oltre i limiti di legge a Roma, scatta il blocco dei veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. L'ordinanza della sindaca Virginia Raggi impone lo stop per le giornate anche domani, dalle 7.30 alle 20.30. Non possono dunque circolare i veicoli appartenenti alle categorie "ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi); autoveicoli a benzina EURO 2".

A queste vanno aggiunte le categorie già bloccate in modo permanente: autoveicoli a benzina PRE EURO 1 ed EURO 1; autoveicoli diesel PRE EURO 1, EURO 1 ed EURO 2. Stabilite nell'ordinanza deroghe per mezzi di soccorso, auto invalidi, veicoli per servizi d'emergenza eccetera. Limiti anche per gli impianti di riscaldamento, che non devono superare i 17-18 gradi a seconda del tipo d'edificio. La misura straordinaria si aggiunge ai provvedimenti già in vigore tra i quali, ultimo in ordine di tempo, lo stop agli autoveicoli a benzina euro2 all'interno della ZTL Anello Ferroviario.