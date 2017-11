Una voragine di cinque metri per tre si è aperta sul manto stradale all'incrocio tra via Ambrosini e via Accademia degli Agiati in zona Montagnola. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del gruppo VIII. Deviato sia il traffico dei pedoni che quello veicolare privato e pubblico. L'area è stata transennata su disposizione dei vigili del fuoco.

Cinque metri per tre per un totale di circa 30 metri cubi di materiale. A fornire le dimensioni del cratere è il personale della Protezione Civile presente sul posto. Sotto terra si nota la colonna di scarico di un pozzetto fognario costruita in mattoni, che giunge fino a dodici metri di profondità. Ancora da chiarire le cause dello smottamento, forse dovuto a infiltrazioni d'acqua.