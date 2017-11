Con Il Tempo gli ottant'anni dell'Eur

Si intitola "Ottant'anni di Eur" il libro del nostro giornalista Daniele Di Mario da oggi in edicola con Il Tempo e presentato presso il Palazzo Uffici di Eur Spa. Un libro che racconta la storia, gli 80 anni, appunto, del quartiere Eur, dalla sua nascita alla Formula E. Alla presentazione del libro, sono intervenuti il presidente dell’Eur Spa, Roberto Diacetti; il presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito; l’autore del libro, Daniele Di Mario; il direttore de Il Tempo, Gian Marco Chiocci; Francesco Rutelli, che ha scritto la prefazione del libro; Francesco Prosperetti, sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale. Ha partecipato anche l’ingegner Biuso, storico protagonista del quartiere Eur. «Immagini di ieri, di oggi, di un quartiere nato nel futuro. Nasce l’idea di un quartiere che ha caratterizzato fortemente la città di Roma», dice Roberto Diacetti durante la presentazione. «Abbiamo voluto realizzare una pubblicazione con Daniele di Mario in partnership con il quotidiano Il Tempo, un’occasione per una riflessione sul quartiere Eur del 1942 ma anche una riflessione di quello che sarà. L’Eur è un quadrante importante della città, è un’invenzione che già all’epoca guardava al futuro. Oggi è un quartiere business - prosegue il presidente di Eur Spa - ci sono grandi multinazionali, è l’hub dei congressi e anche luogo del leisure attraverso strutture come il Luneur». Diacetti parla anche della Nuvola realizzata da Fuksas. «Per la Nuvola, la scommessa è vinta, per l’indotto che creeremo per la città perché sappiamo quanto è ricco il turismo congressuale. Poi c’è la Formula E che vuole caratterizzare il perimetro di sviluppo di questo quartiere. Nel 2018 ci sarà il primo gran premio di Formula E che sensibilizzerà i cittadini di Roma sul tema della mobilità elettrica. L’Eur è cambiato, anche l’Eur Spa è cambiato». Il presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito ha rivolto un pensiero alla Nuvola e alla Formula E. «Al netto delle polemiche, la nuvola è un’opera importante e di bellezza rara e ci auguriamo che il progetto dell’acquario dell’Eur venga presto portato a termine. La Formula E, è un evento di rilevanza mondiale, non solo per l’indotto, ma in termini di investimenti nella nostra città e anche sotto il profilo della visione, di evento di mobilità sostenibile, l’imprimatur che l’amministrazione vuole dare a questa città.» Il libro di Di Mario è nato da una partnership tra Il Tempo ed Eur Spa. Il direttore Chiocci spiega: «Questo pamphlet è un’opera fortemente voluta. Non è solo storia, è anche una scelta giornalistica identitaria. Questo libro è per noi la sintesi della battaglia che ha fatto questo giornale nei confronti di quella diatriba che voleva buttare giù ciò che apparteneva a un’epoca passata. Penso che la storia debba essere affrontata per quello che è e i suoi segni devono essere salvaguardati. L’Eur è nostro, è di tutti e nessuno ce lo può toccare». Di Mario rivolge invece un ideale augurio di buon compleanno all'Eur e ai suoi abitanti, ricordando la figura di Virgilio Testa e di come il quartiere sia il paradigma della storia del Novecento cittadino. Il filo rosso degli interventi dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli e del sovrintendente Francesco Prosperetti riprendono il pensiero del direttore Chiocci sulla storia del quartiere fortemente voluto da Mussolini, ovvero: «L’Eur è importante e non si può cancellare quel ventennio perché è parte del processo. Non lo si può elidere», conclude Rutelli.