Affluenza flop a Ostia, 2 su 3 non votano

Giuliana Di Pillo (Movimento 5 Stelle) è la nuova "minisindaca" di Ostia, il X Municipio di Roma dove si è andati alle urne dopo più di due anni di commissariamento. Ha sconfitto la candidata del centrodestra Monica Picca. Di Pillo sfiora il 60% (59,60%) dei voti distanziando l’avversaria ferma al 40,40%. I voti validi sono stati 59.887, 2.064 le schede bianche e 425 quelle nulle. Di Pillo ha ottenuto 35.691 voti mentre Monica Picca ne ha avuti 24.196.

"È la vittoria di tutti i cittadini e della voglia di rinascita. Grazie di cuore! #decimoriparte" è il tweet con cui Giuliana Di Pillo ha annunciato la sua vittoria. Di Pillo, 55 anni, insegnante di sostegno all’Istituto Fanelli, ha ricevuto subito i complimenti della sindaca di Roma, Virginia Raggi: "I cittadini tornano protagonisti. Brava Giulianadipillo! I romani sono con noi e per il cambiamento #decimoriparte". Parla di "effetto Raggi" Luigi Di Maio che su Twitter commenta: "I cittadini del X municipio di Roma hanno affidato a Giuliana Di Pillo il governo del loro territorio. In bocca al lupo Giuliana! L’effetto Raggi esiste ed è positivo: a Roma continuiamo a vincere e anche contro la coalizione di 5 liste del centrodestra».

Bassa comunque l’affluenza alle urne che si è fermata al 33,6%. Hanno votato in 62.378. C’è stato un calo di affluenza rispetto al primo turno del 5 novembre quando aveva votato il 36,1% degli aventi diritto. I seggi di Ostia, dopo l’aggressione ai danni di un reporter, per cui è stato arrestato Roberto Spada, sono stati sotto stretta vigilanza delle forze dell’ordine per garantire la regolarità della votazione. Al primo turno ha votato il 36,1% degli aventi diritto: la pentastellata Di Pillo il 5 novembre ha ottenuto il 30,21% delle preferenze; Picca, sostenuta da FdI, Lega e Forza Italia al primo turno ha conquistato il 26,68% dei consensi.