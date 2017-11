A Ostia militari e Digos blindano i 183 seggi

Cittadini di nuovo alle urne oggi per l’elezione del Presidente del X Municipio di Roma Capitale, che comprende le zone di Ostia, Acilia, Castel Porziano, Castel Fusano, Infernetto, Malafede e Casal Palocco. Si avvia quindi a conclusione il lungo periodo di commissariamento del Prefetto Domenico Vulpiani, cominciato in seguito alle dimissioni dell’ultimo minisindaco Andrea Tassone del Partito Democratico, coinvolto nell'inchiesta sul «mondo di mezzo» e allo scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato dal Governo Renzi il 27 agosto 2015.

Al ballottaggio, con le urne aperte dalle 7 alle 23, gli elettori dovranno scegliere tra la candidata del Movimento 5 Stelle Giuliana Di Pillo, già delegata del sindaco Virginia Raggi al litorale, che al primo turno ha ottenuto il 30,21% dei voti, e Monica Picca , di Fratelli d’Italia, sostenuta da tutto il centrodestra, che ha avuto invece il 26,68% dei consensi. In tutto la distanza al primo turno tra le due candidate è stata di circa 2.300 voti.

Sono 185.661 i residenti chiamati al voto, segnatamente 96.179 femmine e 88.862 maschi, distribuiti tra 183 sezioni (182 ordinarie e una speciale). L’affluenza nella prima consultazione è stata molto bassa, pari al 36,10% degli aventi diritto al voto, per un totale di 67.027 votanti. Il timore è che la quota di partecipanti possa ridursi ulteriormente in occasione del ballottaggio, una possibilità che sembra confermata anche dal sostanziale disinteresse della cittadinanza in occasione dei comizi finali delle due candidate rimaste in corsa per la poltrona di presidente del Municipio. L’affluenza alla fine potrebbe scendere sotto il 30% degli aventi diritti al voto, e sarebbe un pessimo segnale per tutti i partiti, compreso quel MoVimento 5 Stelle che ha espresso la sindaca Raggi e che proprio a Ostia, alle Comunali del 2016, ottenne un risultato sopra la media cittadina.

Anche a causa delle polemiche sulla criminalità sul litorale, il ministro degli Interni, Marco Minniti, in un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato ad hoc, ha...

