Via Oderisi da Gubbio, esplosione in appartamento. Ferito un ragazzo

Paura a Roma per un'esplosione in un appartamento a via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi, nella parte finale della strada a ridosso di via della Magliana. Un ragazzo risulta leggermente ferito. Non si sa se a causare l'esplosione sia stata una fuga di gas o un corto circuito. Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La gente si è riversata in strada. La via è stata chiusa dai carabinieri all'altezza di piazza Meucci.