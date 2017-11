Autobus in fiamme su via Aurelia, traffico paralizzato

Alle 12.20 di questa mattina squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco sono intervenute in via Aurelia all'altezza del civico 194 per l'incendio di un autobus della linea 46. Sul posto anche un'autobotte. Non ci sono stati feriti ma solo tanta paura. Il conducente dell'autobus, infatti, prima del propagarsi delle fiamme ha fatto scendere e allontanare i passeggeri. Il personale dei vigili del fuoco è riuscita a spegnere le fiamme che avvolgevano il mezzo. Non ci sono stati neppure intossicati. Forti, invece, sono state le ripercussioni sul traffico rimasto paralizzato in tutta la zona.