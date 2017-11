Danni, festini e persino spaccio di droga. L'obiettivo della protesta degli studenti del liceo classico Virgilio di Roma è andato letteralmente in fumo con l'okkupazione del ginnasio di via Giulia, in centro. È qui che gli studenti hanno dato il peggio di sé ed è qui che è stato girato il video hard che ha fatto il giro del web e che mostra due minorenni mentre fanno sesso in un angolo dell'edificio scolastico. I due adolescenti si sono appartati - come riporta Il Corriere della Sera - ed hanno avuto un rapporto sessuale. Un altro compagno però ha ripreso tutto con il cellulare ed ha inviato il video sulla chat di WhatsApp a decine di colleghi. Alla fine il video hard è stato pubblicato sui social ed ha fatto il giro del web. Adesso l'autore del filmato rischia una denuncia per produzione e diffusione di materiale pedopornografico ma anche per violenza privata.