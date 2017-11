Scavalcano i tornelli e prendono a testate una donna carabiniere

Nella Capitale, ultimamente, le testate sembrano andare di moda. L’aggressione ai danni di un carabiniere donna, con lo stesso modus operandi di Spada, questa volta però non è avvenuta ad Ostia, ma all’ingresso della metro B, della fermata Ponte

Mammolo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, due fratelli romani di 17 e 21 anni, hanno scavalcato i tornelli come se nulla fosse, per poi cominciare ad insultare pesantemente i soldati dell’Esercito che impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, a guida della Brigata

Granatieri di Sardegna, stazionavano lì.

Non contenti i due teppisti (in particolare il maggiorenne,autore della testata) hanno cominciato ad aggredire anche i due carabinieri presenti, con calci e pugni fino ad arrivare alla grave azione contro il militare donna che per fortuna non ha riportato

gravi conseguenze, ma solo lievi lesioni guaribili in pochi giorni. Dopo il fermo, il ragazzo è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo in programma questa mattina, presso le aule di piazzale Clodio.