Ostia, incendiato il portone del circolo del Pd

Il portone del circolo del Pd di Ostia è andato a fuoco la notte scorsa. A darne notizia è il senatore del Partito democratico Stefano Esposito, già commissario del municipio sul litorale romano. "Ieri la bella manifestazione antimafia - scrive su Twitter Esposito - Stanotte hanno dato fuoco al portone del circolo Pd di Ostia". Domenica è in programma il ballottaggio per l'elezione del nuovo presidente del Municipio X tra la candidata del Movimento 5 Stelle, Giuliana Di Pillo, e Monica Picca per il centrodestra.

Il commissariato di polizia di Ostia indaga per risalire agli autori dell'incendio avvenuto questa notte, intorno alle 2.40 a Ostia Antica, in via Gesualdo 1. Sul posto, oltre alle forze di polizia, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessun contenitore di liquido infiammabile è stato rinvenuto sul posto.

"Ad Ostia la Mafia non esiste. Però i portoni prendono fuoco nella notte...". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd del Municipio X, Flavio De Santis, allegando la foto del portone d'ingresso della sede Dem dato alle fiamme nella notte. "Solidarietà al circolo Pd di Ostia. Tutti uniti nella condanna di un vile atto intimidatorio che non ci spaventa", ha scritto in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi.