Idroscalo di Ostia, vanno a fuoco tre barche a vela

Squadre del Comando di Roma sono intervenute all'idroscalo di Ostia, in Via delle Orcadi 3, per spegnere un incendio di tre barche a vela all'interno di un rimessaggio di barche. Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre barche. Sul posto anche due autobotti. Non ci sono persone ferite o intossicate.