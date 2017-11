Tiburtina, falso allarme bomba in studi Mediaset

Falso allarme bomba negli studi Mediaset in via Tiburtina 1.362. È accaduto intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e gli artificieri. A far scattare le verifiche una chiamata anonima giunta alla redazione che riferiva della presunta presenza di un ordigno esplosivo negli studi dove era in corso la registrazione di una puntata del programma televisivo «Tú sí que vales», il talent show di Maria De Filippi. Le verifiche hanno dato esito negativo. I lavori negli studi Mediaset sono ripresi regolarmente dopo poco più di un’ora.