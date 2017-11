Roma, sgomberato l'edificio occupato dai rom a Centocelle

È stato sgomberato lo stabile in via dei Lauri 15, nel quartiere di Centocelle, occupato da 32 rom (quasi tutte donne e bambini) che sabato notte erano fuggite dalle ripetute minacce e ritorsioni da parte di un gruppo criminale di 20 bosniaci. Presenti durante l'operazione di questa mattina la Sala Operativa Sociale e il comandante, Mario De Sclavis del V Gruppo Prenestino insieme ai suoi agenti. Le donne tutte di etnia rom, insieme ai bambini hanno rifiutato assistenza e sono andate via spontaneamente. L'operazione si è conclusa e l'edificio è stato riconsegnato al Comune di Roma.