Roma, Suv impazzito sfonda il muro e finisce in giardino

Attimi di panico a Roma nord. Intorno all’ora di pranzo, un Suv impazzito ha preso a tutta velocità via Stringher, una strada di una zona residenziale del quartiere di Vigna Clara, colpendo diverse macchine parcheggiate e distruggendole con reiterate manovre in retromarcia. La vettura, che ha anche sradicato un palo della luce e travolto diversi bidoni dell’immondizia, ha concluso la sua folle corsa distruggendo un muretto e finendo con la parte posteriore oltre la recinzione del cortile di una casa. La polizia è stata subito chiamata dagli abitanti della zona che, sentito il boato, si sono riversati per strada. Il guidatore, un uomo sui 40 anni, è rimasto in un primo momento bloccato nell’abitacolo del Suv per poi essere estratto indenne ma in evidente stato di shock dai soccorsi. Nel portabagagli dell'auto è stato trovato un cane, un setter irlandese nero, probabilmente appartenente al proprietario del veicolo.

Tantissima la paura dei residenti, increduli di fronte a quanto successo: “Poteva uccidere qualcuno - ha spiegato un testimone che ha assistito alla parte finale della folle manovra da un balcone - quando mi sono affacciato non volevo credere ai miei occhi, ero stato lì per strada pochi minuti prima, poteva colpire me come altri passanti”. Anche la donna che abita nel seminterrato dove è precipitata la macchina ha commentato sconvolta l’accaduto: “Stavo mangiando in cucina con i bambini, ad un certo punto ho sentito un fortissimo botto e ho pensato che stava crollando il palazzo. Poi sono uscita e ho visto la macchina dentro il mio cortile proprio nel punto in cui io spesso vado ad annaffiare i miei fiori”.