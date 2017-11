Roma, a via Margutta tutti i segreti dello zodiaco

Se volete conoscere in anteprima assoluta cosa ci riservano le stelle per il 2018 e quali saranno i segni zodiacali più fortunati, vi conviene fare un salto sabato 11 novembre in via Margutta 90. Negli spazi della Galleria Area Contesa Arte, l’astrologo di Raiuno Rino Jupiter terrà a battesimo la mostra-evento “Alchimie Esoteriche ad Arte”, organizzata come sempre da Sabina Tamara Fattibene, presidente dell’Associazione Culturale “Il Trittico Arte Contemporanea”. Jupiter spiegherà il significato del mondo astrologico e di come l’uomo sia parte di un universo astrale e ne senta gli influssi. Un mondo misterioso si schiuderà attraverso le opere dei 21 artisti in esposizione arrivati da tutta Italia e di ogni corrente pittorica, tecnica e creatività: l’esoterismo, una dottrina di verità occulte che non si devono divulgare, il mistero, la magia, la cabala, l’astrologia, la cartomanzia. L’obiettivo? Esorcizzare queste verità nascoste e il timore verso il mondo dell’occulto. Parlando di magia, non poteva mancare un’altra guest star: il Mago Heldin, al secolo Egidio Russo, che si è esibito recentemente con i suoi giochi di prestidigitazione anche davanti a Papa Francesco in Vaticano. Per gli appassionati di Tarocchi, ci sarà anche una cartomante a disposizione. Si brinderà con un cocktail “magico” e si degusterà una porchetta di Ariccia offerta dall’imprenditore Alessando Azzocchi. Tra gli artisti in mostra, non mancheranno due bellissime dello showbiz che da tempo si dedicano alla pittura: l’attrice ed ex naufraga Nathaly Caldonazzo e la showgirl Matilde Brandi, dal 29 novembre sul palco del Salone Margherita con lo show “Gran Follia”. A fine esposizione, saranno selezionate dai critici Mara Ferloni e Fattino Tedeschi alcune opere che andranno alla Biennale di Roma del 2018, al Chiostro del Bramante. Gli artisti che espongono sono: l’aristo-pittrice Olympia Dotti, nipote di Audrey Hepburn e di Renato Guttuso, Domenico Abate, Diego Angeli, Antonio Anastasia, Alessandro Ariaudo, Giuseppe Ascari, Guido Aurisicchio, Siponta Bruno, Maria Rita Colandrea, Luigi Carletti, Rosanna De Nicola, Vittorio Greco, Francesca Lunghi, Alessia Nicolini, Maria Rita Onofri, Antonella Pintauro, Andrea Riocci, Giuseppe Rizzo Schettino, Maurizio Falcocchio.