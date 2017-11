In Atac si sono versati pure l'"acconto"

L’inchiesta sulle nomine in Atac punta in alto, passando al setaccio gli stipendi percepiti dai consiglieri d’amministrazione e dai lavoratori dal momento in cui la procedura di richiesta di concordato è stata avviata. Tra le carte acquisite poche settimane fa dagli agenti della squadra mobile, c’è anche una delibera aziendale per l’autorizzazione di un anticipo sulle retribuzioni. Il compito del sostituto procuratore Francesco Dall’Olio non è semplice. Nel corso degli accertamenti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI