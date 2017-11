Eur, trans romeno trovato morto con una ferita nel petto

Il corpo privo di vita di un transessuale romeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato nel parco del Turismo in via Tre Fontane all’angolo con via di Val Fiorita. È accaduto questa mattina intorno alle 10.50. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato Esposizione allertati da un passante. A quanto si è appreso, il corpo era supino. Da un primo esame presenterebbe una ferita al torace. La salma è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria e del medico legale per accertare le cause del decesso. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Verifiche in corso anche da parte della scientifica. Forse è stato ucciso dopo un litigio.